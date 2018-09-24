В Челябинске на две недели ограничили движение по улице Блюхера из-за ремонта дороги
Водителей просят быть внимательными во время поездки по Советскому району Челябинска. Здесь ремонтируют асфальт и на время перекроют одну из самых оживленных улиц.
Из-за ремонта с сегодняшнего дня, 24 сентября, ограничили движение по улице Блюхера на участке от улицы Дарвина до Уфимского тракта. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
А также закроют движение на участке от улицы Днепропетровской до Уфимского тракта по всем полосам одного направления.
Ограничение снимут в воскресенье, 7 октября, в 20 часов.
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