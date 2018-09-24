«Трактор» в первой игре домашней серии крупно уступил «Салавату Юлаеву» — 0:5

24 Сент. 19:33 2018-09-24T19:40:03+03:00

Кстати, все три матча на предсезонных турнирах «Трактор» также проиграл «Салавату Юлаеву». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Слабая игра в обороне, масса ошибок привели к поражению

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По одной шайбе в первом и втором периодах, кстати, пропущенные при игре в меньшинстве. И три безответных гола в заключительном отрезке матча. Итог — 0:5 в пользу гостей из Уфы.

Кстати, все три матча на предсезонных турнирах «Трактор» также проиграл «Салавату Юлаеву».

Слабая игра в обороне, масса ошибок привели к поражениюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Дырявая» игра в обороне, ошибки, довольно предсказуемые действия в атаке, которые пресекались уфимцами, — все это привело к крупному поражению.

Следующим соперником «Трактора» станет ярославский «Локомотив». С ним челябинцы сыграют 27 сентября. 29-го — матч с череповецкой «Северсталью». А 1 октября — с московским «Динамо» (19.00).

«Трактор» в первой игре домашней серии крупно уступил «Салавату Юлаеву» — 0:5Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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