2018-09-24T20:21:51+03:00
Происшествия

Был дома один: в Челябинске пожарные спасли пятилетнего ребенка от падения с 8 этажа

Мальчишку спустили вниз по автолестнице
Валентина ВАГАНОВА
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ЧП произошло в этом доме на Академика Сахарова, 18.ЧП произошло в этом доме на Академика Сахарова, 18.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Высунувшегося из окна ребенка случайно заметили прохожие. Малец бесстрашно поглядывал на улицу с восьмого этажа дома на улице Академика Сахарова, 18, того и гляди выпадет. Очевидцы стали кричать ему, чтобы отошел от окна, но паренек еще сильнее высовывался, пытаясь расслышать их просьбы.

На вопрос «Где твои родители?», дошкольник ответил — он дома один. Перепуганные жители схватились за телефоны, вызвали на подмогу МЧС, стали вызванивать соседей, пытаясь найти родителей мальчика. Отца и мать пытались отыскать через соцсети.

— Академика Сахарова, дом 18. Отзовитесь, хозяева квартиры. Два часа назад из окна восьмого этажа сняли пятилетнего ребенок, называет себя Левой. Мальчика увезли в отделение полиции. Два часа поисков матери успехом не увенчались, — написала в группе во ВКонтакте «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» местная жительница.

Через несколько минут к дому примчалась пожарная машина. Пожарные развернули автолестницу и полезли за мальчишкой.

— Огнеборцам понадобилось четыре минуты, чтобы эвакуировать мальчугана и передать сотрудникам полиции, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По словам соседей, родители вышли на связь и поехали за сыном в отдел. Теперь им, вероятно, грозит штраф за неисполнение своих родительских обязанностей.

Кстати, в августе прошлого года в этом же доме от падения с 10 этажа жители спасли четырехлетнего мальчишку. Он тоже был в квартире один.

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В Челябинске пожарные спасают ребенка от падения с 8 этажа.

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