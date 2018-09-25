2018-09-25T04:28:52+03:00
Общество

Житель Челябинской области судится за чистоту горячей воды

Он провел проверку самодельными фильтрами, и результаты ужаснули пользователей соцсетей
Ирина КАРЕЛИНА
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Результат тестирования воды. Фото: vk.com/inzidentmiassРезультат тестирования воды. Фото: vk.com/inzidentmiass
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Общественник из Миасса Виктор Шестаков сделал тканевые фильтры. С их помощью он несколько дней подряд в сентябре тестировал горячую воду в своем доме. Пропускал воду через фильтры всего по 30 минут. И этого было достаточно, чтобы они стали ужасно грязными. В группе «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте» написали, что Шестаков судится с управляющей компанией за чистоту горячей воды.

— Вот такую мы пьем водичку, — говорит сам Шестаков. — И никому до этого нет дела. Зато цены растут и растут.

Кто-то из подписчиков возмутился: мол, никто горячую воду из крана не пьет. Но большинство поддержали общественника.

— А у вас горячая с холодной из разных кранов бежит? Нет. Краны меняете раз в неделю? Нет. Горячая загрязнила кран, холодная смыла это все в чайник и в кастрюльку, — пояснила Алена Шептунова.

Жители Миаса пишут, что в такой воде страшно мыться и тем более — купать детей.

— Так и холодная такая же. Воду ставлю кипятить в кастрюле: сначала коричневая пена, а потом коричневая кромка по краю посуда, — прокомментировала Олеся Фокина.

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