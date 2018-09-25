2018-09-25T04:40:55+03:00
Общество

Садоводы травят едким дымом жилой квартал в Челябинске

Жильцы признают, что ситуация безвыходная
Андрей АБРАМОВ
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Окутанные дымом сады каждый вечер наблюдают из окна. Фото: Юлия ШПИЦОВАОкутанные дымом сады каждый вечер наблюдают из окна. Фото: Юлия ШПИЦОВА
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Жители улиц Русакова и Вандышева в Челябинске, что в районе больницы скорой помощи, несколько вечеров подряд задыхаются от дыма. Рядом с жилым районом находится большое садоводческое товарищество «Любитель».

— Такое чувство, что дачники решили сжечь не только листву, но и пару тонн химикатов. Каждый вечер район заполняется дымом. Люди задыхаются, глаза слезятся, дышать невозможно, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» местный житель Андрей.

Молодой человек говорит, что в 112 не помогут.

— Сейчас не особый противопожарный режим — за костры не штрафуют. НМУ тоже не объявляли, хотя у нас тут настоящий злой смог, — говорит мужчина.

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