2018-09-25T04:50:37+03:00
Общество

В Челябинской области детсады превратились в распивочные и наркопритоны

В беседках для малышей родители находят окурки, бутылки из-под алкоголя и шприцы
Ирина КАРЕЛИНА
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Как вам такая картина? Фото: Елена Пиший.Как вам такая картина? Фото: Елена Пиший.
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Жительница Магнитогорска с дочкой решила в выходной день погулять на территории ее детского сада. Яркие беседки, горки, тишина — красота же! Но как бы не так...

— На одной из площадок наблюдала такую картину: бутылки, бумага, окурки. На собрании в детсаду эта тема уже поднималась. Мы просили заведующую о новом железном высоком заборе, который бы закрывался на ночь и в выходные дни! Но у садика, как всегда, нет денег. Еще в этом же садике я видела шприц. Жаль, что не сфотографировала. А если бы ребенок укололся?! Хочу обратиться к Администрации города. Выделите средства на безопасность и защиту наших детей! — написала в соцсети Елена Пиший.

Судя по комментариям к посту, такая проблема есть и в других садиках. Но, вероятно, причина — не только в отсутствии надежного забора или камер по периметру.

— Всех сторожей сократили по указу главы города. Теперь следить некому! — прокомментировала Алина Иванова.

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