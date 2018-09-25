2018-09-25T06:30:46+03:00
Общество

В Челябинской области старушка убирает улицы за спасибо

Она наводит чистоту в городе каждый день
Ирина КАРЕЛИНА
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Бабушка Мадина. Фото: Анастасия Никульшина.Бабушка Мадина. Фото: Анастасия Никульшина.
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В Челябинске есть Чистомэн, а в Магнитогорске — баба Мадина. Кто-то зовет ее просто Машей. знают ее многие местные. Часто видят, как она убирает мусор на разных улицах города. Хотя и не работает дворником.

— Хочется сказать большое спасибо этой женщине. Каждый день она убирает улицы. Делает эту тяжелую работу совершенно бесплатно. Давайте ей поможем хотя бы тем, что не будем мусорить! — написала Анастасия Никульшина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

В комментариях магнитогорцы пишут, что всегда при встрече говорят ей «спасибо». А кто-то и денежку подает. Некоторые считают, что работу дворника она выполняет не просто так: какой-то мусор, например, полиэтилен, можно сдать за деньги. Но это 20 — 30 рублей за килограмм. Разве таким попрекнешь!

— Я уже слышала про эту бабулю, она правда убирает за «спасибо», — комментирует Марина Мельникова. — Говорят, у нее трое детей и внуки, которым она все отдает, а сама ходит, как нищенка. Муж был инвалид, умер.

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