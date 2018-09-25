В Миассе обнаружены коррупционные схемы при выделении жилья детям-сиротам
21 сентября в общественной приемной губернатора в Миассе 21 прошел прием граждан. На аудиенцию к председателю Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексею Лошкину записались 60 человек.
Разобраться с проблемными вопросами местных жителей приехали зампредседателя КСП Юрий Подшивалов и аудитор Марина Горбачева.
Обсуждали наболевшее. Например, проблемы в сфере ЖКХ, расселения из ветхо-аварийного жилья, невыплаты зарплат. Заявлено о коррупционных фактах при выделении земельных участков и предоставление жилья детям-сиротам. Эта информация будет передана в правоохранительные органы. Пока никаких деталей председатель региональной КСП не разъяснил.
— С каждым из вопросов будем разбираться отдельно, с правоохранительными органами — сказал Лошкин.