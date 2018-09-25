2018-09-25T05:55:56+03:00
Общество

В Миассе обнаружены коррупционные схемы при выделении жилья детям-сиротам

В городе по поручению Бориса Дубровского прошел прием председателя Контрольно-счетной палаты региона
Ольга АНТОНОВА
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21 сентября в общественной приемной губернатора в Миассе 21 прошел прием граждан. На аудиенцию к председателю Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексею Лошкину записались 60 человек.

Разобраться с проблемными вопросами местных жителей приехали зампредседателя КСП Юрий Подшивалов и аудитор Марина Горбачева.

Обсуждали наболевшее. Например, проблемы в сфере ЖКХ, расселения из ветхо-аварийного жилья, невыплаты зарплат. Заявлено о коррупционных фактах при выделении земельных участков и предоставление жилья детям-сиротам. Эта информация будет передана в правоохранительные органы. Пока никаких деталей председатель региональной КСП не разъяснил.

— С каждым из вопросов будем разбираться отдельно, с правоохранительными органами — сказал Лошкин.

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