2018-09-25T08:42:42+03:00
Общество

Танцующая на дороге девушка попала на видео в Челябинской области

Она отжигает, лавируя между машинами
Ирина КАРЕЛИНА
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Кадр из видео, соцсетиКадр из видео, соцсети
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Опасные танцы устроила жительница Копейска. Горожане выложили в соцсети видео, где она отплясывает на пр. Славы. Прямо на проезжей части, между мчащимися автомобилями. Зачем она это делает, непонятно. На алкогольное или наркотическое опьянение не похоже. Движения четкие. Это не какое-то дрыганье, а, можно даже сказать, настоящий танец! Девушка одета ярко, как на выступление: красные брюки, белый пиджак. Да еще и босиком.

— Быть может, осеннее обострение, — предположил копейчанин Евгений Коликов.

— Проспорила желание, — высказал догадку Евгений Лаврентьев.

Однако, в комментариях к видео горожане также пишут, что видели дамочку танцующей в разное время и на других дорогах Копейска. Да она уже стала местной звездой!

Кстати, в Челябинске тоже есть экстравагантный уличный танцор и звезда ютубаводитель трамвая Марат Хайров. Он танцует, чтобы привлечь к себе внимание любимого человека.

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Танцующая на дороге девушка попала на видео в Челябинской области.

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