Плантации конопли обнаружили на территории садов в Челябинской области

25 Сент. 08:23 2018-09-25T08:23:54+03:00

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В операции участвовали сразу три ведомства: ФСБ, полиция и Росгвардия. Оперативники вычислили группу, которая в садах под Кыштымом и Озерском устроила плантации конопли. Наркотик взращивали в теплицах, а после сортировали на партии. Изъято полтора кило марихуаны.

За хозяйством следили четверо озерчан 24-30 лет. Лидера отправили в изолятор, остальные пока под подпиской.

— Установлен еще один участник группы. Он уже в колонии. Расследуются дела за участие в обороте наркотика, а также культивирование наркосодержащих растений. Подозреваемым грозит до двадцати лет колонии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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