2018-09-25T08:39:19+03:00
Общество

Оглашение приговора бывшему вице-губернатору Челябинской области Сандакову откладывается

В суде не разобрались с некоторыми формальностями дела
Андрей АБРАМОВ
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Николай Сандаков. Фото: Алексей БУЛАТОВНиколай Сандаков. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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26 сентября в Советском райсуде планировали огласить приговор Николаю Сандакову. В прошлом замгубернатора Челябинской области обвиняется в мошенничестве, взятках и взломе электронной почты политологов. Однако точку в истории на этой неделе поставить не получится.

— Остался нерешенным вопрос о вещественных доказательствах. В суде разберут этот формальный момент затем опять будут прения, последнее слово и после всего назначат дату оглашения приговора, — сообщили в суде Советского района.

Прокуратура требует для Николая Сандакова 10 лет колонии и штраф в 14 млн рублей. Свою вину экс-чиновник полностью отрицает.

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