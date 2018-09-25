Оглашение приговора бывшему вице-губернатору Челябинской области Сандакову откладывается

25 Сент. 08:35 2018-09-25T08:39:19+03:00

В суде не разобрались с некоторыми формальностями дела

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26 сентября в Советском райсуде планировали огласить приговор Николаю Сандакову. В прошлом замгубернатора Челябинской области обвиняется в мошенничестве, взятках и взломе электронной почты политологов. Однако точку в истории на этой неделе поставить не получится.

— Остался нерешенным вопрос о вещественных доказательствах. В суде разберут этот формальный момент затем опять будут прения, последнее слово и после всего назначат дату оглашения приговора, — сообщили в суде Советского района.

Прокуратура требует для Николая Сандакова 10 лет колонии и штраф в 14 млн рублей. Свою вину экс-чиновник полностью отрицает.

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