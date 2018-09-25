2018-09-25T08:53:33+03:00
Происшествия

Аферисты отправляли жителей Челябинска работать на Крайний Север

Но к месту работы так никто и не добрался
Андрей АБРАМОВ
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Четверо жителей Челябинска придумали схему нелегального заработка. Разместили на сайте объявлений вакансии о поиске кандидатов. Соискателям предлагали отправиться зарабатывать большие деньги на Крайний Север. Чтобы придать делу легальный вид, даже зарегистрировали два ООО и работали от их имени.

Желающие приходили на собеседования и там делали взнос 9-10 тыс. руб. — якобы, оплата проезда к месту работы. Новичкам сообщали, когда их будет ждать автобус до Нового Уренгоя и даже давали номер бригадира. Бригадира, конечно, не было. На том конце трубку снимал один из подельников.

— Их судили за мошенничество. Пострадавшими стали 20 челябинцев. У них выманили 191 000 руб. Деньги они должны вернуть. Участников группы приговорили к 3 и 4 годам условного срока, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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