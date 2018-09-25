2018-09-25T09:01:29+03:00
Общество

Иностранца приговорили к штрафу в 10 раз больше взятки полицейскому в Челябинске

У него истек срок пребывания в России, но уезжать он не хотел
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В июле полицейские остановили в Металлургическом районе гражданина Узбекистана. Вид на жительство у него истек, документы он не продлил, но и уезжать не собирался. Мигранта привезли в отдел. Там он попытался договориться с сотрудником.

— Дал участковому 500 рублей. Рассчитывал, что полицейский отпустит его и не будет составлять протокол. Вместо этого сотрудник задокументировал все как взятку, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

С документами иностранец все уладил. Но получил судимость за взятку. Его приговорили к штрафу в 5 000 руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью