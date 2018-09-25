Иностранца приговорили к штрафу в 10 раз больше взятки полицейскому в Челябинске
В июле полицейские остановили в Металлургическом районе гражданина Узбекистана. Вид на жительство у него истек, документы он не продлил, но и уезжать не собирался. Мигранта привезли в отдел. Там он попытался договориться с сотрудником.
— Дал участковому 500 рублей. Рассчитывал, что полицейский отпустит его и не будет составлять протокол. Вместо этого сотрудник задокументировал все как взятку, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
С документами иностранец все уладил. Но получил судимость за взятку. Его приговорили к штрафу в 5 000 руб.
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