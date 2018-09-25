Иностранца приговорили к штрафу в 10 раз больше взятки полицейскому в Челябинске

25 Сент. 09:01 2018-09-25T09:01:29+03:00

У него истек срок пребывания в России, но уезжать он не хотел

Изменить размер текста: A A

В июле полицейские остановили в Металлургическом районе гражданина Узбекистана. Вид на жительство у него истек, документы он не продлил, но и уезжать не собирался. Мигранта привезли в отдел. Там он попытался договориться с сотрудником.

— Дал участковому 500 рублей. Рассчитывал, что полицейский отпустит его и не будет составлять протокол. Вместо этого сотрудник задокументировал все как взятку, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

С документами иностранец все уладил. Но получил судимость за взятку. Его приговорили к штрафу в 5 000 руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06