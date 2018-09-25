Избиение пятиклассника отцом обиженного ребенка в Челябинске попало на видео

25 Сент. 09:24 2018-09-25T09:26:20+03:00

Отец пришел разбираться в школу за обиженного сына. Фото: кадр с видео

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Следственный комитет выложил запись с камер наблюдения в одной из школ Металлургического района Челябинска. Здесь прогремел скандал: родители второклассника пришли разбираться с учеником пятого класса, который обидел их сына. На кадрах видно, как мужчина хватает паренька за шею, а затем бьет в живот.

На взрослого завели уголовное дело за угрозу убийством. За это предусмотрено до двух лет колонии. Пока непонятно, привлекут ли его непосредственно за удар. После разборок 11-летний школьник два дня провел в больнице с травмой живота.

— Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Корреспондент «Комсомольской правды» — Челябинск» побывал в той самой школе и поговорил со свидетелями конфликта.

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