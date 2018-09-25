2018-09-25T09:26:20+03:00
Происшествия

Избиение пятиклассника отцом обиженного ребенка в Челябинске попало на видео

Взрослый схватил мальчика за шею и ударил
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Отец пришел разбираться в школу за обиженного сына.Отец пришел разбираться в школу за обиженного сына.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Следственный комитет выложил запись с камер наблюдения в одной из школ Металлургического района Челябинска. Здесь прогремел скандал: родители второклассника пришли разбираться с учеником пятого класса, который обидел их сына. На кадрах видно, как мужчина хватает паренька за шею, а затем бьет в живот.

На взрослого завели уголовное дело за угрозу убийством. За это предусмотрено до двух лет колонии. Пока непонятно, привлекут ли его непосредственно за удар. После разборок 11-летний школьник два дня провел в больнице с травмой живота.

— Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Корреспондент «Комсомольской правды» — Челябинск» побывал в той самой школе и поговорил со свидетелями конфликта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

"Разборка" с пятиклассником.Видео СК

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью