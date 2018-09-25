2018-09-25T09:41:13+03:00
Общество

Как ты провел этим летом: стало известно, сколько челябинцев не ушли в отпуск

Аналитики выяснили, что удерживает горожан на работе в режиме нон-стоп
Ольга АНТОНОВА
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Аналитики выяснили, почему челябинцы горят на производстве и не идут в отпуск.Аналитики выяснили, почему челябинцы горят на производстве и не идут в отпуск.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока отдохнувшие за лето челябинцы постят в Интернете фотки с курортов отечественных и зарубежных, аналитики агентства HeadHunter Урал решили выяснить, а сколько жителей Челябинской области так и не отдохнули в этом году.

— Интересно, что по сравнению с прошлым годом челябинцев, отдохнувших летом, сталь меньше на 4%. Тех, кто не был в отпуске и даже не планирует, стало больше на 2%. Таких — 13%. Увы, Челябинская область по этому показателю на третьем месте в России, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольска правда» — Челябинск руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Не до отпуска челябинцам из-за нехватки денег, большой загруженности на работе и нежелании терять в зарплате.

44% жителей Челябинской области все же отдохнули этим летом. Еще 19% отдохнули, но весной.

Кстати, общероссийский опрос показал, что в июне-августе отдохнули 86% респондентов. 35% из них побывали за рубежом, 40% — путешествовали по России, 11% предпочли отправиться в поход или пригород, а 13% провели это время дома — с книгой или у компьютера.

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