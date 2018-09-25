2018-09-25T09:57:28+03:00
Происшествия

В следственный изолятор Челябинска пытались передать наркотики в зубной пасте

За это грозит 20 лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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В СИЗО №3 в Челябинске принесла передачу местная жительница. Она приготовила посылку другу, который ждет суда за решеткой. Кроме продуктов, дама выложила перед сотрудникам ничем не примечательные средства гигиены. Оказалось, что зубная паста была с «сюрпризом».

— В трех тюбиках был наркотик. Проявивших бдительность сотрудников поощрят. Действиям задержанной оценку дадут компетентные ведомства, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

За сбыт наркотиков в СИЗО грозит до 20 лет колонии.

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