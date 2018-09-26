«Ни одного урока математики с начала учебного года»: в школах Челябинской области нет учителей

26 Сент. 04:35 2018-09-26T04:35:43+03:00

"Географа нет, математика тоже. Что теперь - все самому проходить?!" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южноуральцы жалуются на такое образование в соцсетях

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Дети, может быть, и рады. А вот родители бьют тревогу.

— В нескольких школах Автозавода и Машгородка нет преподавателей по профильным предметам. Якобы заявки на учителей поданы. И что дальше? — анонимно написал в группе «Инцидент Миасс» местный житель.

Оказывается, это распространенная проблема. Подписчики группы указали, что, к примеру, в школах №22, 18 и 14 нет физики, в 9-й — биологии и химии, в 21-й нет математики у пятиклашек.

— В нашей школе тоже ни одного урока математики с начала учебного года. И на этой неделе не предвидится. А у нас выпускной 9-й класс, ОГЭ… — написала Екатерина Хюппенен.

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