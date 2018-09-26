«Ни одного урока математики с начала учебного года»: в школах Челябинской области нет учителей
Дети, может быть, и рады. А вот родители бьют тревогу.
— В нескольких школах Автозавода и Машгородка нет преподавателей по профильным предметам. Якобы заявки на учителей поданы. И что дальше? — анонимно написал в группе «Инцидент Миасс» местный житель.
Оказывается, это распространенная проблема. Подписчики группы указали, что, к примеру, в школах №22, 18 и 14 нет физики, в 9-й — биологии и химии, в 21-й нет математики у пятиклашек.
— В нашей школе тоже ни одного урока математики с начала учебного года. И на этой неделе не предвидится. А у нас выпускной 9-й класс, ОГЭ… — написала Екатерина Хюппенен.
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