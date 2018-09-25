Накопить на квартиру в Челябинске за год: кому из чиновников хватит зарплаты

25 Сент. 11:42 2018-09-25T11:42:43+03:00

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Золотое правило накоплений: откладывать треть от заработка в кубышку или на счет в банке. Да, придется затянуть пояс, но зато скопится приличная сумма. Не на квартиру, но вполне на первоначальный взнос. Тем более, на пикирующих ценах на челябинскую недвижимость.

Аналитики портала N1.RU выяснили, кто из высокопоставленных чиновников региона может на год взять, да скопить на квартиру в Челябинске.

— Официальной зарплаты губернатора и председателя Законодательного Собрания за год хватит на среднюю двухкомнатную квартиру в Центральном районе, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринева.

Информацию о доходах чиновников аналитики взяли на портале правовой информации и средние цены на квартиры в городе.

Годовой заработок губернатора и спикера ЗСО — самые высокий у представителей госвласти: 2,678 млн руб. и 2,578 млн руб. Это — эквивалент цены средней «двушки» в Центральном районе — 2,68 млн руб.

Первый замгубернатора и замы за год получают суммы, равные цене студии до 1 млн руб.

По данным аналитиков, депутат ЗСО получит сумму, равную однокомнатной квартире (1,47 млн руб.), за три года.

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