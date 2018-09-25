Льготы для предпенсионеров в Челябинске: кому положены преференции

25 Сент. 12:24 2018-09-25T12:24:46+03:00

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Государственная Дума готовится во втором чтении рассмотреть изменения в пенсионное законодательство. Возраст трудовой активности может быть продлен: для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

А депутаты Челябинской городской Думы озаботились сохранением льгот для местных предпенсионеров: 55-летних женщин и 60-летних мужчин. Во вторник, 25 сентября, на заседании Думы решено сохранить преференции, действующие для нынешних пенсионеров.

Например, предпенсионеры будут освобождены от налогов на садовые участки и на землю под гаражом.

Сохранится льгота на проезд в общественном транспорте.

— Решено сохранить за челябинцами право на льготный проезд в общественном транспорте. Хотя звучали предложения даже о полной отмене этой льготы. Независимо от пенсионной реформы, женщины с 55 и мужчины с 60 лет будут иметь право на 50% скидку на проезд в муниципальном транспорте по социальным транспортным картам, — пояснил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Станислав Мошаров.

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