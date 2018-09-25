2018-09-25T12:24:46+03:00
Общество

Льготы для предпенсионеров в Челябинске: кому положены преференции

Депутаты городской Думы вынесли свое решение
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Челябинцам предпенсионного возраста сохранят преференции.Челябинцам предпенсионного возраста сохранят преференции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Государственная Дума готовится во втором чтении рассмотреть изменения в пенсионное законодательство. Возраст трудовой активности может быть продлен: для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

А депутаты Челябинской городской Думы озаботились сохранением льгот для местных предпенсионеров: 55-летних женщин и 60-летних мужчин. Во вторник, 25 сентября, на заседании Думы решено сохранить преференции, действующие для нынешних пенсионеров.

Например, предпенсионеры будут освобождены от налогов на садовые участки и на землю под гаражом.

Сохранится льгота на проезд в общественном транспорте.

— Решено сохранить за челябинцами право на льготный проезд в общественном транспорте. Хотя звучали предложения даже о полной отмене этой льготы. Независимо от пенсионной реформы, женщины с 55 и мужчины с 60 лет будут иметь право на 50% скидку на проезд в муниципальном транспорте по социальным транспортным картам, — пояснил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Станислав Мошаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью