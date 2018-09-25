2018-09-25T12:27:52+03:00
Общество

Залоговая маршрутка не доехала до конечной остановки в Челябинской области

Машину арестовали, а пассажирам пришлось пересесть
Лидия ПЕСКОВА
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Маршрутка пропала прямо с маршрута - приставы арестовали машину и эвакуировали в Челябинск.Маршрутка пропала прямо с маршрута - приставы арестовали машину и эвакуировали в Челябинск.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Златоусте пасссажиры пострадали из-за долгов хозяина маршрутки. В середине пути их высадили из салона, чтобы арестовать автомобиль, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Хозяин микроавтобуса Peugeot Boxer челябинец Николай С. задолжал банку без малого 900 тысяч рублей. Но расплачиваться по долгам не спешил. Тогда суд разрешил наложить арест на его автомобиль и продать его в счет погашения долга. Судебные приставы не раз просили владельца отдать машину под арест. Но хозяин скрывал авто и сам скрывался.

— Наконец, приставы установили, что микроавтобус колесит по Златоусту как маршрутное такси. Вместе с сотрудниками ГИБДД приставы остановили Peugeot, в котором ехали пассажиры, и попросили всех выйти, — рассказывают в пресс-службе.

Водитель вызвал на подмогу коллег-маршрутчиков, но все попытки договориться с присутствующим на аресте представителем банка-взыскателя успеха не принесли. Автомобиль на эвакуаторе отправили в Челябинск. Иномарку ждет независимая оценка и реализация.

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