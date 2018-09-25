После мусорного коллапса в Челябинск приедет федеральный министр

25 Сент. 13:07 2018-09-25T14:28:51+03:00

«Комсомолка» узнала, когда ждать Дмитрия Кобылкина на Южном Урале

Изменить размер текста: A A

Тяжелые экологические проблемы Челябинска и Магнитогорска на месте обсудит министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин. Он приедет не один.

О визите сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов в Instagram: «Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, руководство Росприроднадзора, члены Комитета Госдумы по экологии соберутся в Челябинске. Тема — решение экологических проблем, требующих участия (и финансового) со стороны федерального центра».

Чиновники будут искать выход по теме выбросов в воздух, рекультивации свалки, утилизации отходов, переводу транспорта на экологичное топливо. Пригласят к разговору и руководителей промпредприятий.

— «По наследству» нам перешли проблемы, которые без федерального центра не решить. Челябинск и Магнитогорск названы президентом России в числе испытывающих максимальную нагрузку на экологию, — заявил Бурматов.

Когда ждать министра? Город утопает в мусоре!

Помощник депутата Госдумы Алла Ципордей корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пояснила:

— В ноябре. Тогда у всех сторон совпадают рабочие графики. Выезд в Челябинск Бурматов организовал по поручению губернатора Бориса Дубровского. Вопросы подготовлены стратегические и долгосрочные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06