Не хватает самых главных: в Челябинске дефицит терапевтов и педиатров
Свой поход по докторам, если случай не экстренный, любой челябинец начинает с терапевта или с педиатра. Их-то в городе и не хватает прежде всего, заявила сегодня, 25 сентября, руководитель городского управления здравоохранения Наталья Горлова.
В антисписок востребованных специалистов также попали рентген-лаборанты и патологанатомы. Зато в Челябинске хорошо укомплектованы стационары и практически нет нехватки кардиологов, неврологов и акушеров-гинекологов.
Чтобы немного разгрузить терапевтов и педиатров, которые ведут массовый прием населения и сами бегают по участкам, в поликлиниках появились кабинеты доврачебного приема. Здесь могут выписать справку, рецепт, дать общую консультацию. Молодым докторам сейчас выделяют комнаты в общежитии и квартиры. Но статистика пока не радует. По нормативу в миллионном Челябинске на 10 тысяч пациентов должно приходиться 40 врачей, а на деле приходится лишь 36.
Всего по области не хватает 4,5 тысяч медицинских специалистов.
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