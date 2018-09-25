На ветстанцию Челябинска закупили новейшие аппараты для лечения питомцев

25 Сент. 15:53 2018-09-25T15:55:50+03:00

Многие операции теперь можно проводить без хирургического вмешательства

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На ветстанции Челябинска закончили масштабную реконструкцию. Теперь осваивают высокие технологии в диагностике и лечении животных. Пациентам заводят электронные карты. На модернизацию потратили 7 млн руб., которые удалось скопить благодаря коммерческим услугам, а не бюджетным вливаниям.

— В терапевтическом отделении сегодня можно принмать одновременно четырех животных, а хирургический блок представлен двумя современными операционными, предстерилизационной комнатой, укомплектованной всем необходимым оборудованием, и кабинетом первичного приема, — рассказали в пресс-службе минсельхоза Челябинской области.

В медицинском арсенале клиники появились высокочастотный хирургический скальпель, современные УЗИ, ЭКГ. Самое технологичное — это жесткий эндоскоп. Теперь не нужно резать скальпелем, чтобы поставить точный диагноз. Достаточно ввести эндоскоп через пасть, нос или другое отверстие животного и изучить ситуацию. А затем высокочастотный скальпель может вырезать образование.

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