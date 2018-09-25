«Челябинский урбанист» усовершенствовал роспись ржавых ящиков

25 Сент. 19:12 2018-09-25T19:12:10+03:00

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Каждый житель северо-запада Челябинска знает перекресток «у пушки» — Молодогвардейцев и проспект Победы. Около артиллерийского орудия стояли два ржавых ящика, в которых спрятаны провода. Активисты проекта «Челябинский урбанист» превратили их в арт-объект.

— Мы нарисовали сюжет военного времени рядом со знаменитым «бойцом с пистолетом». Это непростое и уродливое место мы попытались обыграть как диптих из шкафов и столбов-деревьев Это самый большой наш проект. И, кажется, получилось очень здорово. Мы очень старались, — рассказал лидер движения Лев Владов.

На покраску ящиков потратили 16 000 руб. Эти деньги прислали неравнодушные жители. Узнать о том, как помочь движению и других проектах можно здесь.

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