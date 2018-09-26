2018-09-26T04:36:38+03:00
Общество

Челябинцы устали ждать и сами наняли мусоровоз

Горы отходов на контейнерной площадке разгребали своими руками
Ирина КАРЕЛИНА
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Челябинцы сами разгребли и вывезли мусор со двора. Фото: vk.com/chisto_menЧелябинцы сами разгребли и вывезли мусор со двора. Фото: vk.com/chisto_men
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Вчера мы написали о том, что из челябинских дворов начали вывозить мусор. Но такого счастья дождались пока далеко не все. Жители одного из домов в Курчатовском районе не захотели больше смотреть, как их родной двор превращается в помойку. Соседи собрались вместе, разгребли свалку, скинулись на мусоровоз и вывезли мусор.

— Разобрали помойку на Цинковой, 1. Пришлось вызвонить и заплатить мусоровозу. Но влезла только половина мусора. Надеемся, завтра мусоровоз снова к нам заедет (с надеждой на оплату), — написали челябинцы о своем опыте в группу Чистомэна в «ВКонтакте».

Подписчики группы отнеслись к такой затее неоднозначно. С одной стороны, хвалили активных горожан. С другой — возмущались, что людям приходится дважды платить за вывоз мусора.

— Сначала отдай деньги в коммунальную платежку, потом отдай за частный вывоз мусора. Этим людям нужно идти в управляющую компанию и требовать перерасчета коммунальных платежей. Если будет отказано — обращаться в прокуратуру, — прокомментировала Татьяна Коломейченко.

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