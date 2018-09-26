2018-09-26T05:26:07+03:00
Происшествия

В Челябинске пропал рыбак вместе с лодкой

Волонтеры прочесывают береговую линию
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: "Легион-СПАС"-ЧелябинскФото: "Легион-СПАС"-Челябинск
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В последний раз Александра Салтыкова видели 22 сентября. 42-летний челябинец отправился рыбачить на озеро Первое. Домой мужчина больше не вернулся.

В тот же день родные пропавшего забили тревогу. Они утверждают, что Александр удил рыбу с небольшой лодки зеленого цвета с желтыми веслами. Она тоже исчезла. Ни на озере, ни на берегу лодку не обнаружили.

Розыском рыбака в настоящее время занимается полиция и волонтеры. Участники челябинского поисковго отряда «Легион-СПАС» уже прочесывают береговую линию. Объявлен сбор добровольцев.

Известно, что пропавший был одет в утепленный костюм синего цвета с красными вставками на куртке, темные кроссовки и кепку.

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