В Челябинске пропал рыбак вместе с лодкой
В последний раз Александра Салтыкова видели 22 сентября. 42-летний челябинец отправился рыбачить на озеро Первое. Домой мужчина больше не вернулся.
В тот же день родные пропавшего забили тревогу. Они утверждают, что Александр удил рыбу с небольшой лодки зеленого цвета с желтыми веслами. Она тоже исчезла. Ни на озере, ни на берегу лодку не обнаружили.
Розыском рыбака в настоящее время занимается полиция и волонтеры. Участники челябинского поисковго отряда «Легион-СПАС» уже прочесывают береговую линию. Объявлен сбор добровольцев.
Известно, что пропавший был одет в утепленный костюм синего цвета с красными вставками на куртке, темные кроссовки и кепку.
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