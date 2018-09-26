Жительница Челябинской области выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара
ЧП произошло в Магнитогорске. В одном из домов по улице Пионерской загорелась «коммуналка». Прибывшие на место происшествия пожарные не успели эвакуировать всех жильцов. Собственница одной из комнат оказалась в огненной ловушке.
Женщина спасаясь от огня выпрыгнула из окна второго этажа. Об этом в социальных сетях рассказывают очевидцы событий. К счастью, 53-летняя жительница Магнитогорска осталась жива, но получила ожог и множественные переломы.
- Пострадавшая доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние, как удовлетворительное, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
Пожарным удалось справится с огнем через два часа. Пламя уничтожило мебель и вещи жильцов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06