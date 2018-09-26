2018-09-26T06:24:25+03:00
Происшествия

Жительница Челябинской области выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара

Женщина получила множественные переломы
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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ЧП произошло в Магнитогорске. В одном из домов по улице Пионерской загорелась «коммуналка». Прибывшие на место происшествия пожарные не успели эвакуировать всех жильцов. Собственница одной из комнат оказалась в огненной ловушке.

Женщина спасаясь от огня выпрыгнула из окна второго этажа. Об этом в социальных сетях рассказывают очевидцы событий. К счастью, 53-летняя жительница Магнитогорска осталась жива, но получила ожог и множественные переломы.

- Пострадавшая доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние, как удовлетворительное, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожарным удалось справится с огнем через два часа. Пламя уничтожило мебель и вещи жильцов.

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