В Челябинске водитель иномарки сбил двух детей на «зебре»
ДТП произошло 25 сентября в Ленинском районе на улице Василевского. Два мальчика 5 и 7 лет в сопровождении отца переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на детей наехал автомобиль «Тойота». За рулем иномарки находился 57-летний водитель.
Оба ребенка получили серьезные травмы. С места аварии их увезли в больницу. Водитель «Тойоты» не пострадал.
— По факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в отделении пропаганды городского УГИБДД.
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