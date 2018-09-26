В Челябинске водитель иномарки сбил двух детей на «зебре»

26 Сент. 08:45 2018-09-26T08:45:36+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 25 сентября в Ленинском районе на улице Василевского. Два мальчика 5 и 7 лет в сопровождении отца переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на детей наехал автомобиль «Тойота». За рулем иномарки находился 57-летний водитель.

Оба ребенка получили серьезные травмы. С места аварии их увезли в больницу. Водитель «Тойоты» не пострадал.

— По факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в отделении пропаганды городского УГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06