Мусор из Челябинска увезли, а крыс забыли

26 Сент. 09:56 2018-09-26T10:09:36+03:00

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Житель Челябинска столкнулся во дворе с огромной крысой. Животное суетливо бегало вокруг припаркованных возле дома машин. Мужчина снял грызуна на камеру мобильного и выложил ролик в интернет.

«Мусор забрали, а крыс размером с кошку забыли. Пушистая, блестящая, как шапка норковая. Хвост толстый, как ручка от молотка», — описывает зверька автор видеозаписи.

Увидев незваную гостью, челябинцы ужаснулись.

— Нас скоро или экологическая катастрофа настигнет или крысы заживо сожрут, — пишут в комментариях особо впечатлительные горожане. Большая часть комментаторов полагает, что появление крыс — это последствие мусорного коллапса.

Успокаивает одно — некоторые пользователи соцсетей утверждают, что на видео вовсе не крыса, а домашняя ондатра. Не исключено, что грызун сбежал от хозяина или же его просто выбросили на улицу.

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