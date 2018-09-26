2018-09-26T10:09:36+03:00
Происшествия

Мусор из Челябинска увезли, а крыс забыли

Челябинец снял на видео грызуна размером с кошку
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото:Владимир КоноваловФото:Владимир Коновалов
Изменить размер текста:

Житель Челябинска столкнулся во дворе с огромной крысой. Животное суетливо бегало вокруг припаркованных возле дома машин. Мужчина снял грызуна на камеру мобильного и выложил ролик в интернет.

«Мусор забрали, а крыс размером с кошку забыли. Пушистая, блестящая, как шапка норковая. Хвост толстый, как ручка от молотка», — описывает зверька автор видеозаписи.

Увидев незваную гостью, челябинцы ужаснулись.

— Нас скоро или экологическая катастрофа настигнет или крысы заживо сожрут, — пишут в комментариях особо впечатлительные горожане. Большая часть комментаторов полагает, что появление крыс — это последствие мусорного коллапса.

Успокаивает одно — некоторые пользователи соцсетей утверждают, что на видео вовсе не крыса, а домашняя ондатра. Не исключено, что грызун сбежал от хозяина или же его просто выбросили на улицу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Крыса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью