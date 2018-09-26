Коллекторов оштрафовали за психологическое давление на должницу из Челябинска

26 Сент. 11:45 2018-09-26T12:48:53+03:00

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Микрофинансовая контора «Лайм-займ» из Новосибирска заплатит 50 тысяч рублей штрафа за оскорбление челябинки, которая задолжала ей деньги. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Как-то женщина взяла в долг у «Лайм-займ» две тысячи рублей по интернету. Но рассчитаться вовремя не смогла и оказалась должна уже шесть тысяч.

— В феврале «Лайм-займ» передал долг коллекторам из другой организации, однако взаимодействие с заемщиком осуществлялось по-прежнему МФК «Лайм-займ»: с ее телефонов и с ее IT-адреса. Это противоречит закону о возврате просроченной задолженности, — замечают в пресс-службе.

Женщине начали звонить с разных номеров от МКФ, а потом в социальных сетях написал некто Аслан Резаев. Он поносил челябинку матом, унижал и грозился расклеить на столбах оскорбительные фотоколлажи с персональными данными женщины. Откуда ноги растут, быстро вычислал полиция.

Суд признал вину микрофинансовой компании и постановил оштрафовать МФК «Лайм-займ» на 50 тысяч рублей.

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