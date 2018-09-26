2018-09-26T12:48:53+03:00
Общество

Коллекторов оштрафовали за психологическое давление на должницу из Челябинска

Они устроили женщине травлю в социальных сетях
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Взяла две тысячи и получила вагон оскорблений.Взяла две тысячи и получила вагон оскорблений.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Микрофинансовая контора «Лайм-займ» из Новосибирска заплатит 50 тысяч рублей штрафа за оскорбление челябинки, которая задолжала ей деньги. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Как-то женщина взяла в долг у «Лайм-займ» две тысячи рублей по интернету. Но рассчитаться вовремя не смогла и оказалась должна уже шесть тысяч.

— В феврале «Лайм-займ» передал долг коллекторам из другой организации, однако взаимодействие с заемщиком осуществлялось по-прежнему МФК «Лайм-займ»: с ее телефонов и с ее IT-адреса. Это противоречит закону о возврате просроченной задолженности, — замечают в пресс-службе.

Женщине начали звонить с разных номеров от МКФ, а потом в социальных сетях написал некто Аслан Резаев. Он поносил челябинку матом, унижал и грозился расклеить на столбах оскорбительные фотоколлажи с персональными данными женщины. Откуда ноги растут, быстро вычислал полиция.

Суд признал вину микрофинансовой компании и постановил оштрафовать МФК «Лайм-займ» на 50 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью