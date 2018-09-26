Промышленный кластер Челябинской области стал членом Российской Ассоциации кластеров и технопарков

26 Сент. 14:35 2018-09-26T14:35:02+03:00

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Минпромторг РФ включил Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин в реестр совместных проектов. Такое решение было принято конкурсной комиссией ведомства. Соответствующий приказ подписал врио министра федерального ведомства Сергей Цыб.

— Я посетил промплощадку кластера. Это новые рабочие места для жителей Еманжелинска. Это яркий пример импортозамещающего производства, их продукция сегодня востребована на рынке. Проект, поддержанный Минпромторгом России, позволит снизить издержки за счет замены российскими подшипниками продукции из Европы и КНР, — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Южно-Уральский промышленный кластер включен в Ассоциацию кластеров и технопарков России. Он получит из федерального бюджета субсидию, что ускорит процесс импортозамещения в отраслях сельскохозяйственного и лесного машиностроения. Планируется создать не менее 23 новых рабочих мест на предприятии-инициаторе совместного проекта и увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест.