2018-09-26T14:53:04+03:00
Общество

Молодые профессионалы Челябинской области штурмуют Чемпионат Европы

Делегацию возглавил первый заместитель губернатора Евгений Редин
Ольга АНТОНОВА
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Мы желаем участникам Чемпионата из Челябинской области больших побед! Фото: gubernator74.ruМы желаем участникам Чемпионата из Челябинской области больших побед! Фото: gubernator74.ru
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26-28 сентября в Будапеште пройдет Чемпионат рабочих профессий «Евроскиллс — 2018». Челябинскую область представляют четверо участников. Они выступят в трех дисциплинах — «Мехатроника», «Визуальный мерчендайзинг и витринистика», «Веб-дизайн и разработка».

В нынешнем году в составе сборной РФ «Евроскиллс» традиционно выступят и студенты из Челябинской области. Они - опытные участники выступлений на международном уровне.

Наш земляк Константин Ларин, выпускник Южно-Уральского государственного технического колледжа, в прошлом году завоевал золото по компетенции «Веб-дизайн и разработка» на мировом чемпионате «Ворлдскиллс» в Абу-Даби и получил почетное звание «Лучший представитель страны».

Александр Арапов и Максим Аксенов, студенты Политехнического колледжа (Магнитогорск) побеждали на Всероссийских состязаниях в компетенции «Мехатроника», участвовали в Чемпионате мира «Ворлдскиллс-2017», где получили медальон за профессионализм.

Анастасия Распопова, студентка МИДИС (Челябинск) становилась лучшей на Всероссийском чемпионате в прошлом году. Она поборется за медали в компетенции «Визуальный мерчендайзинг и витринистика».

На Южном Урале движение «Ворлдскиллс» развивается при поддержке губернатора Бориса Дубровского.

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