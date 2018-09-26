В Челябинской области директор турфирмы пойдет под суд за продажу липовых путевок

26 Сент. 15:25 2018-09-26T15:25:34+03:00

Больше года мошенница продавала желающим отдохнуть путевки, но на моря так никто и не поехал. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Миассе за мошенничество будут судить 57-летнюю руководительницу турфирмы. Она нажилась на 25 обманутых туристах.

Больше года мошенница продавала желающим отдохнуть путевки, но на моря так никто и не поехал.

— Потерпевшие заключали договоры на приобретение туров и оплачивали их, но подозреваемая изначально не собиралась исполнять обязательства и оказывать туристические услуги, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обманутые жители заявили в полицию. На директора турфирмы возбудили уголовное дело. Сейчас оно направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. До суда она находится под подпиской о невыезде.

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