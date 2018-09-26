В Челябинской области директор турфирмы пойдет под суд за продажу липовых путевок
В Миассе за мошенничество будут судить 57-летнюю руководительницу турфирмы. Она нажилась на 25 обманутых туристах.
Больше года мошенница продавала желающим отдохнуть путевки, но на моря так никто и не поехал.
— Потерпевшие заключали договоры на приобретение туров и оплачивали их, но подозреваемая изначально не собиралась исполнять обязательства и оказывать туристические услуги, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Обманутые жители заявили в полицию. На директора турфирмы возбудили уголовное дело. Сейчас оно направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.
Мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. До суда она находится под подпиской о невыезде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06