Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» попал в больницу с онкологией

26 Сент. 15:22 2018-09-26T15:22:46+03:00

Чемпион КХЛ, канадский специалист Майк Кинэн прошел курс лучевой терапии у себя на родине в Торонто

Изменить размер текста: A A

Известный хоккейный наставник, победитель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина проходит курс лечения раковой опухоли предстательной железы. Об этом сообщает канадское издание TSN.

По словам специалистов, постоянные обследования позволили выявить заболевание на ранней стадии. Недавно 68-летний Майк Кинэн перенес операцию в одной из клиник Торонто (ему имплантировали радиоактивные частицы в предстательную железу), а сейчас доктор прописал Кинэну пройти курс лучевой радиотерапии. На это канадский наставник, которого еще называют «Железный Майк», ответил шуткой:

— Теперь я точно железный, потому что радиация останется во мне на всю жизнь.

Кинэн с 2013 по 2015 год работал главным тренером магнитогорского «Металлурга», и в 2014-м выиграл с командой главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. До недавнего времени канадец был наставником китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».