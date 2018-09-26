Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» попал в больницу с онкологией
Известный хоккейный наставник, победитель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина проходит курс лечения раковой опухоли предстательной железы. Об этом сообщает канадское издание TSN.
По словам специалистов, постоянные обследования позволили выявить заболевание на ранней стадии. Недавно 68-летний Майк Кинэн перенес операцию в одной из клиник Торонто (ему имплантировали радиоактивные частицы в предстательную железу), а сейчас доктор прописал Кинэну пройти курс лучевой радиотерапии. На это канадский наставник, которого еще называют «Железный Майк», ответил шуткой:
— Теперь я точно железный, потому что радиация останется во мне на всю жизнь.
Кинэн с 2013 по 2015 год работал главным тренером магнитогорского «Металлурга», и в 2014-м выиграл с командой главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. До недавнего времени канадец был наставником китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».