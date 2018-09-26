Отличный урожай: В Челябинской области собрали зерна больше всех в УрФО

26 Сент. 15:25 2018-09-26T15:29:18+03:00

Из четырех миллионов тонн у нас намолочено 1,5 миллиона тонн

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Прекрасная погода золотого «бабьего лета» позволила почти полностью убрать урожай зерна и зернобобовых. Уже убрано 80% полей, обмолотить осталось 280 тыс гектаров. Доброй уборке способствует мощная широкозахватная техника: комбайны и жатки, их приобретение субсидируется за счет областного бюджета по решению губернатора.

— Аграрии Челябинской области обеспечивают продовольственные потребности региона и южноуральскую перебатывающую промышленность бесперебойными поставками сырья. Хороший урожай из года в год позволяет экспортировать продукцию за пределы региона, — прокомментировал Борис Дубровский успехи южноуральских аграриев.

— Сегодня наша задача не только обеспечить валовой сбор сельскохозяйственных культур, но и заложить основу для увеличения урожайности в дальнейшем. Этому будет способствовать сохранение господдержки на приобретение техники, элитных семян, удобрений, восстановление залежных земель. Субсидии на эти цели, благодаря поддержке губернатора регион направляет самостоятельно, — пояснил причины высоких результатов уборочной кампании министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.