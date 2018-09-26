2018-09-26T15:44:51+03:00
Общество

Копейск меняется к лучшему

В городе полными ходом идет ремонт дворов и общественных пространств
Ольга АНТОНОВА
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Копейск меняется к лучшему.Копейск меняется к лучшему.
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В рамках приоритетного проекта благоустройства «Формирование комфортной городской среды» в Копейском городском округе проходит реконструкция общественных территорий микрорайона РМЗ и п. Горняк.

Глава Копейска Владимир Можин посетил дворы в поселке Горняк по улицам Васенко, 2, 2а, 4, и Черняховского, 25.

— Программа «Формирование комфортной городской среды» делает Копейск удобнее и комфортнее. Программа находится на контроле губернатора Бориса Дубровского. Мы работаем по четкому графику. Мы комплексно благоустраиваем дворовые территории, решаем проблемные вопросы во дворах. В этом году мы решили сделать акцент именно на поселках — центр города более благополучен. Еженедельно мы выезжаем во дворы, где проводятся работы, и на месте решаем все возникающие вопросы, — сказал Можин.

Всего в нынешнем году по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Челябинскую область направлено 1,054 млрд руб из федерального (854,01 млн руб) и областного бюджетов (200,44 млн руб). Из местных бюджетов — около 50 млн руб.

В прошлом году на Южном Урале благоустроено 835 дворов и 104 общественных территории. Стоимость проекта — 1 191,3 млн руб: 833 млн руб из федерального бюджета, 358,3 млн руб — из областного бюджета.

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