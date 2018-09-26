2018-09-26T17:08:09+03:00
Происшествия

В Челябинской области мужчину задавил собственный автомобиль

Погибший грубо нарушил правила дорожного движения
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Чебаркульский»Фото: пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Чебаркульский»
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Смертельное ДТП произошло рано утром 26 сентября под Чебаркулем. Водитель ВАЗа-2106 из-за поломки остановился на обочине автодороги «Чебаркуль-Мисяш-М5» и вышел из машины. Несмотря на темное время суток, мужчина не позаботился о собственной безопасности. Он не включил аварийные огни и не выставил на дорогу знак аварийной остановки.

В результате в «легковушку» врезалась грузовая ГАЗель. Ее водитель, скорее всего, не увидел в темноте припаркованный автомобиль. От удара «шестерку» отбросило вперед прямо на своего владельца. О полученных травм 61-летний водитель ВАЗа скончался на месте происшествия.

— В момент аварии в салоне ВАЗа находились два пассажира. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Они получили легкие повреждения. Водитель ГАЗели не пострадал, — сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Чебаркульский».

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