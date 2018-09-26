Банк распродает свои офисы в Магнитогорске
На днях на сайте Авито в разделе «коммерческая недвижимость» в одном ряду со складами и цехами появилось объявление о продаже главного здания Сбербанка, расположенного в центре города рядом с мэрией Магнитогорска.
Продавец предлагает купить огромный офис общей площадью более 9 тысяч квадратных метров за 185 млн рублей.
— Площади и стоимость указаны ориентировочно. Подлежат уточнению. Помещения не высвобождены. Возможна аренда,- говорится в объявлении.
Еще в одном офисе «Сбербанка» на проспекте Металлургов сдается в аренду два кабинета общей площадью 45 квадратных метров. Информация об этом также размещена на сайте Авито.
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