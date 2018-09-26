На Южном Урале школьники восстановили мемориал героям-фронтовикам

26 Сент. 19:35 2018-09-26T19:35:33+03:00

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В поселке Новый Урал Варненского района после реставрации торжественно открыли мемориальный комплекс героям Великой Отечественной войны.

Памятник восстановили благодаря ученице местной средней школы Анастасией Кормилицыной, которая первая обратила внимание на то, что построенный почти полвека назад памятник, требует срочного ремонта. Девочка составила проект, подробно обосновала его важность и отправила на конкурс «Измени свой город к лучшему».

Жюри конкурса, организованного Русской медной компанией высоко оценило инициативу школьницы. Настя вошла в число победителей и получила грант в 250 тысяч рублей.

Эти деньги были потрачены на восстановление мемориала. Школьники совместно со специалистами отреставрировали статую солдата, обновили мемориальные плиты с именами героев и благоустроили прилегающую территорию.

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