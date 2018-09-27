Жительница Челябинска заявила в полицию на соседа, подстрелившего голубя

СЕГОДНЯ 04:39 2018-09-27T12:36:45+03:00

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На «Тополинке» завелся стрелок. Его мишенями стали окна, автомобили и птицы. Снайпер живет по адресу ул. Университетская набережная, 94. Об этом сообщили местные жители.

— Хотим обратить внимание общественности на беспредел неких граждан, которые посягают на здоровье и, возможно, жизни взрослых, детей и животных. На фото предоставлен дом, откуда стреляли по несчастному голубю. Также стреляли в окно. Найдена пуля. После такого мы боимся выходить во двор и выпускать детей. Обратились в полицию и прокуратуру, — написала в соцсети Наталья Шапошник.

Наталья живет в частном доме с подворьем, на котором держит птиц. На ее территорию как раз смотрят окна стрелка, который ранил голубя.

В полиции Челябинска подтвердили, что заявление зарегистрировано. Будет проводиться проверка.

Дом, из которого стреляли по птицам соседей. Фото: Наталья Шапошник.

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