2018-09-27T05:14:48+03:00
Общество

Челябинская епархия отметила вековой юбилей

В Челябинске прошли торжества в честь столетнего юбилея Челябинской епархии, сообщает пресс-служба епархии
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: пресс-служба Челябинской епархии.Фото: пресс-служба Челябинской епархии.
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Торжества начались с божественной литургии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, которую совершили архиереи епархий, входящих в состав Челябинской митрополии.

— В своей проповеди после богослужения слове владыка Никодим напомнил, что исторический путь Челябинской епархии был нелегким. Духовенство и верующие были одной из главных мишеней во времена политических репрессий. Во время войны православные южноуральцы трудились в тылу и сражались на фронте, собирали средства в помощь армии, а при Хрущеве пережили еще одну кампанию по закрытию храмов. Оглядываясь назад, можно сказать: Церковь в Челябинской области достойно прошли через горнило испытаний, — рассказали в епархии.

Торжественный концерт собрал духовенство и прихожан со всей области в театре оперы и балета. Все гости праздника получили подарки — календарь с храмами Южного Урала, православную прессу, а также посвященную местной церковной истории книгу «Где Церковь, там и Дух Божий». В фойе театра была организована выставка фотографий Олега Астахова, который много сил уделяет отражению церковной жизни.

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