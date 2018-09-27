2018-09-27T06:24:10+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными

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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов на любые цели, согласно исследованию портала Bankchart. При подготовке рейтинга эксперты проанализировали кредитные продукты 30 крупных российских банков в рублях сроком на 1 год. В результате в десятку наиболее выгодных предложений попал «Кредит без обеспечения» Банка УРАЛСИБ.

Банк уделяет особое внимание развитию потребительского кредитования, регулярно улучшая условия предоставления кредитов и ценовые параметры. В настоящее время минимальная ставка по кредиту наличными при оформлении страхования жизни составляет 11,4% годовых. Сумма кредита от 35 000 рублей до 2 000 000 рублей со сроком кредитования до 84 месяцев.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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