Землетрясение разбудило грязевой вулкан в лесу под Катав-Ивановском

СЕГОДНЯ 06:28 2018-09-27T13:55:36+03:00

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Жители Катав-Ивановска, пережившие в сентябре землетрясение, снова столкнулись с природной стихией. А лесной полосе на окраине города появилась «черная река», сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» со ссылкой на местную газету «Авангард».

Пришла в движение земля на склоне горы. Огромные куски почвы и растущие на ней деревья затягивает под землю. Этот процесс не столь быстрый. Если вглядываться в аномальное место в течение нескольких минут, то как будто ничего не происходит. А если вернуться к нему спустя несколько часов, то пейзаж кардинально меняется. На отдельных участках движение видно в реальном времени. Внизу под землей слышны звуки воды. Судя по всему, вода и уносит почву под землю.

Ученые говорят, что необычное природное явление могло быть спровоцировано недавним землетрясением. На оползень все происходящее не похоже. Пока решили, что это грязевой вулкан. Точное происхождение ученые определят позже.

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