За грязевым вулканом в Катав-Ивановске следят спецслужбы

СЕГОДНЯ 07:27 2018-09-27T13:54:59+03:00

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Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области организовали постоянный мониторинг грязевого вулкана под Катав-Ивановском, написал на своей странице в Facebook министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

— В районе горы Песчаной место выхода грязевых масс составляет ширину 60 метров, протяженность 650 метров. Внизу, где остановилась грязь, ширина составляет около 100 метров. В настоящее время по краям «оползня» грязь застыла... Движения и шума не наблюдается, — замечает чиновник.

Евгений Савченко отмечает, что на данный момент никакой угрозы для людей, их имущества, транспортной и коммунальной инфраструктуры грязевой вулкан не представляет. Если что-то изменится, МЧС оповестит старост соседних сел. Ближайший поселок Дорожный находится в 3,5 км от «оползня», деревня Карауловка — в 10 км.

На место аномального движения земли скоро отправится отряд спасателей министерства общественной безопасности. Они еще раз обследуют место и зафиксируют границы грязевого вулкана.

Напомним, вулкан открылся недавно. Его появление ученые связали с землетрясением 5 сентября 2018 года. Но точную причину специалисты назовут позже.

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