2018-09-27T07:49:48+03:00
Общество

Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью

Но менять ее, как и жизнь, хотят немногие
Лидия ПЕСКОВА
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Конституция - главный правовой акт страны.Конституция - главный правовой акт страны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили жителей Челябинска, насколько их реальная жизнь соответствует положениям Конституции. А также сравнили ответы с ответами пятилетней давности.

Как и ранее, крайне мало людей полагают, что жизнь в России соответствует главному документу страны. Если пять лет назад таких граждан было порядка 7%, то сейчас 7,3%. Такое изменение, говорят социологи, можно списать на статистическую погрешность данных. Как правило, чаще остальных этот вариант ответа выбирают молодые респонденты и жители города, не имеющие высшего образования, по роду занятий — студенты.

Выросло число тех, кто считает: Конституцию нужно срочно менять. Вместо 31% опрошенных за изменения высказались 36% опрошенных граждан. Чаще всего это люди от 31 до 50 лет, с общим средним, специальным и неполным высшим образованием и средним уровнем материальной обеспеченности.

Резко сократилась армия тех, кто считает, что менять нужно жизнь — с 60% до 40%. Как правило, так отвечают респонденты старшей возрастной группы — старше 50 лет, с высшим образованием и уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

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