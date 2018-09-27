Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
Дело 17-летнего подростка, который стал виновником смертельного ДТП в ноябре прошлого года, отправили в суд, сообщает пресс-служба прокуратура Челябинской области.
— По версии следствия, обвиняемый, не имея водительского удостоверения и страхового полиса ОСАГО сел за руль Mitsubishi Outlender. У дома № 15 по улице Красного Урала в Челябинске он выехал на встречную полосу, столкнулся с иномаркой и врезался в дерево, — сообщают подробности в ведомстве.
При столкновении его друг, сидевший на пассажирском сиденье, скончался на месте, а второй — получил легкие травмы.
Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд. Виновнику грозят пять лет заключения.
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