2018-09-27T08:54:03+03:00
Общество

В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан

И обязали кормить бездомных собак полгода после отлова
Лидия ПЕСКОВА
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Животным дали шанс на новую жизнь.Животным дали шанс на новую жизнь.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Златоустовский городской суд пришел к выводу, что городское управление ЖКХ и компания «КомРит», отвечающая за отлов безнадзорных животных, нарушают законы и принцип гуманности в своей работе, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Прокурор Златоуста подал в суд на партнеров из-за того, что «КомРит» убивает животных прямо на улице, используя парализующий препарат «Адилин-Супер». Прокурор требовал запретить такой «отлов» и открыть в городе специализированный приют, где пойманные животные могли бы жить, как минимум, в течение полугода, получив шанс обрести дом и хозяина.

Исковые требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены.

Апелляционной инстанцией Челябинского областного суда решение оставлено без изменения.

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