В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Златоустовский городской суд пришел к выводу, что городское управление ЖКХ и компания «КомРит», отвечающая за отлов безнадзорных животных, нарушают законы и принцип гуманности в своей работе, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Прокурор Златоуста подал в суд на партнеров из-за того, что «КомРит» убивает животных прямо на улице, используя парализующий препарат «Адилин-Супер». Прокурор требовал запретить такой «отлов» и открыть в городе специализированный приют, где пойманные животные могли бы жить, как минимум, в течение полугода, получив шанс обрести дом и хозяина.
Исковые требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены.
Апелляционной инстанцией Челябинского областного суда решение оставлено без изменения.
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