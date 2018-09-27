Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-27T09:01:21+03:00

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

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41-летний экс-полицейский из Челябинска скоро окажется на скамье подсудимых за убийство бывшей супруги Алины. Следователи завершили работу над его делом и передали материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

— Ему предъявлено окончательное обвинение по статье «Убийство». Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому — 15 лет лишения свободы. Свою вину он полностью признал, — рассказали в следственном отделе по Тракторозаводскому району.

35-летняя Алина пропала 18 июня. Ее разыскивали родственники, друзья и полиция месяц. Последним Алину видел бывший муж — эксперт криминалистического центра, больше 20 лет проработавший в полиции.

Супруги прожили 12 лет, развелись два года назад, муж нашел другую и ушел из семьи. Разошлись мирно, остались друзьями.

Алина после развода зарегистрировалась на сайте знакомств. Бывший муж был против ее общения с мужчинами. Боялся, начнет их домой водить, а там дочь-подросток. Из-за этого вспыхивали ссоры. Знакомые говорят, он ее ревновал.

В середине июля экс-полицейский сам пришел в отдел с повинной. Рассказал, что убил жену и закопал тело в лесу под Миассом.

Сразу после задержания его уволили из органов внутренних дел. На время следствия он находился под стражей.

У Алины осталась 13-летняя дочь. Она сейчас живет с бабушкой и тетей.

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