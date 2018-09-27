Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе

СЕГОДНЯ 09:45 2018-09-27T09:45:59+03:00

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В пятницу, 28 сентября, на Южном Урале отметят Всемирный день сердца, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Жители Челябинска смогут в этот день с 11.00 до 14.00 определить уровень глюкозы и холестерина в крови, сделать ЭКГ и получить рекомендации специалиста-кардиолога. Территория здоровья откроется на базе Южно-Уральского государственного университета (центральный вход). А у памятника студенту пройдет открытый урок по скандинавской ходьбе.

По данным Всероссийского научного общества кардиологов, заболевания сердца и сосудов являются причиной половины всех смертей россиян. В Челябинской области количество лиц с патологией сердечно-сосудистой системы за последние 10 лет увеличилось почти на 30%. При этом снизилась смертность от болезней системы кровообращения.

— По данным Всемирной федерации сердца, 80 процентов случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность, — замечают в пресс-службе.

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