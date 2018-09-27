Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой

СЕГОДНЯ 10:07 2018-09-27T10:07:58+03:00

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Межквартальный проезд в районе улиц Салавата Юлаева и Чичерина напоминает дорогу из фильмов про войну. Асфальт разбит, полно ям — ездить здесь невозможно, но люди вынуждены и ездят. Как оказалось, дорога эта бесхозная. Но прокурор Курчатовского района все же заставил город взять е под крыло, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.

— Советский районный суд удовлетворил иск прокурора о признании межквартального проезда бесхозяйным. В дальнейшем это позволит принять проезд в собственность города, — замечают в пресс-службе.

Прежний статус дороги (когда хозяин есть, но не известен) препятствовал проведению ремонтных работ за счет бюджета Челябинска. Теперь дорогу отремонтируют.

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